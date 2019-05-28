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Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины

17:28
Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины - фото 1
Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины

Во вторник, 28 мая, партии БПП и Батькивщина лишились своих старых бойцов.

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Наибольшие потери понесла политсила Юлии Тимошенко, потеряв Андрея Сенченко.

Об этом политик написал Facebook.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в самые тяжелые для нее и партии времена", - написал политик.

Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины - фото 181728

А вот потери партии Порошенко менее заметны: оттуда спетлял Сергей Каплин, получивший мандат в далеком 2014 г. Правда, сам нардеп причину ухода не сообщал: информацию о выходе донес спикер ВРУ Андрей Парубий.

Напомним, партия главного клоуна украинской политики Олега Ляшко с недавних пор осиротела. В пятницу, 24 мая, стало известно, что ряды “Радикалов” покидает одиозный подручный Ляшко и второй по популярности человек.

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БПП / Солидарность Батьківщина Верховна Рада Новости Украина
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