Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины

Перекрасились?: депутаты бегут из БПП и Батькивщины

Во вторник, 28 мая, партии БПП и Батькивщина лишились своих старых бойцов.

Наибольшие потери понесла политсила Юлии Тимошенко, потеряв Андрея Сенченко.

Об этом политик написал Facebook.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в самые тяжелые для нее и партии времена", - написал политик.

А вот потери партии Порошенко менее заметны: оттуда спетлял Сергей Каплин, получивший мандат в далеком 2014 г. Правда, сам нардеп причину ухода не сообщал: информацию о выходе донес спикер ВРУ Андрей Парубий.

Напомним, партия главного клоуна украинской политики Олега Ляшко с недавних пор осиротела. В пятницу, 24 мая, стало известно, что ряды “Радикалов” покидает одиозный подручный Ляшко и второй по популярности человек.