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"Переговорам" с боевиками быть? У Зеленского дали ответ

08:43
"Переговорам" с боевиками быть? У Зеленского дали ответ - фото 1
"Переговорам" с боевиками быть? У Зеленского дали ответ

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков рассказал, планирует ли новая власть вести переговоры с марионетками Кремля. Спойлер: нет, не планирует.

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Об этом политик заявил СМИ.

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны", - сказал Разумков.

Но тут же добавил, что "военным путем войну не закончишь".

Отметим, что ранее аналогичные заявления делал и президент Владимир Зеленский.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами.... Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - сказал гарант.

Такая позиция очень не понравилась марионеткам Кремля (как и самой Москве – прим. ред). Так, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил следующее:

"Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины".

Напомним, Зеленский объявил "мир". Боевики тут же открыли огонь.

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ДНР "ЛНР" война на Донбассе Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Новости Украина
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