Переезд президента: Зе расставил все точки над "і"

Переезд президента: Зе расставил все точки над "і"

После инаугурации президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность скорого переезда ОП в Украинский дом. Отказался ли он от своей идеи? Как оказалось да, отказался.

Об этом глава государства заявил в интервью "1+1".

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал гарант.

Напомним, что идею переезда в Украинский дом подал бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш.

"Сам объект имеет необходимое пространство для реализации потенциала функционирования. Например, актовый зал, который собирает почти 500 человек, наличие определенных open space ... Здесь где-то 8000 квадратных метров на 650 человек - то есть это очень комфортный, хороший показатель", - заявил делец

Однако такая позиция была сильно раскритикована украинской общественностью. Как оказалось, перемещение штата Банковой дело отнюдь не из дешевых. Стоит ли оно своих денег?

Напомним, Зеленский хочет ВСЕХ впустить в администрацию.