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ПЦУ высказалась о Зеленском - ФОТО

25 апреля, 20:00
ПЦУ высказалась о Зеленском - ВИДЕО - фото 1
ПЦУ высказалась о Зеленском - ВИДЕО

Глава ПЦУ Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой и предстоящим праздником Пасхи.

Зеленский победил: реакция Путина

Послание митрополита опубликовано на сайте церкви.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких», - начал глава ПЦУ.

И продолжил.

"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - заявил митрополит.

ПЦУ высказалась о Зеленском - ФОТО - фото 180216

Под конец Епифаний перешел к самой важной части своего послания.

"Надеюсь, что на посту Президента Украины Вы будете гарантировать соблюдение определенного Конституцией равного отношения государства к разным конфессиям, а также законного права верующих и религиозных общин свободно выбирать свою юрисдикционную принадлежность", - заключил глава ПЦУ.

Стоит отметить, что первым с победой Зеленского поздравил глава УПЦ МП Онуфрий. Свое уважение он выразил следующими словами:

"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - заявил главпоп УПЦ.

Также он подчеркнул, что будет оказывать новому гаранту всю необходимую помощь.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - добавил он.

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