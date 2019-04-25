ПЦУ высказалась о Зеленском - ФОТО
Глава ПЦУ Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой и предстоящим праздником Пасхи.
Послание митрополита опубликовано на сайте церкви.
"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких», - начал глава ПЦУ.
И продолжил.
"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - заявил митрополит.
Под конец Епифаний перешел к самой важной части своего послания.
"Надеюсь, что на посту Президента Украины Вы будете гарантировать соблюдение определенного Конституцией равного отношения государства к разным конфессиям, а также законного права верующих и религиозных общин свободно выбирать свою юрисдикционную принадлежность", - заключил глава ПЦУ.
Стоит отметить, что первым с победой Зеленского поздравил глава УПЦ МП Онуфрий. Свое уважение он выразил следующими словами:
"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - заявил главпоп УПЦ.
Также он подчеркнул, что будет оказывать новому гаранту всю необходимую помощь.
"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - добавил он.