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Начальник украинского филиала РПЦ попросил заступничества у Зеленского

22 апреля, 11:38
Глава УПЦ попросил помощи у Зеленского - фото 1
Глава УПЦ попросил помощи у Зеленского

Глава УПЦ МП Онуфрий благословил новоизбранного президента Владимира Зеленского и выразил надежду на защиту "православных".

Выборы в Украине: реакция мировых лидеров – ФОТО

"Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного основным законом принципа невмешательства государства в дела церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий", - заявил главпоп УПЦ.

Также он подчеркнул, что будет оказывать новому гаранту всю необходимую помощь.

"Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества", - добавил он.

Напомним, после выборов президента мировые лидеры принялись поздравлять Владимира Зеленского. Теплые слова решил выразить и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом в Facebook сообщил представитель "легитимного" Юрий Кирасир.

"Уважаемый Владимир Александрович!

Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее", - заявил экс-гарант.

 

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Владимир Зеленский УПЦ МП Новости Украина
УПЦ МП
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