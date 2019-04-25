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Зеленский победил: реакция Путина

25 апреля, 15:30
Зеленский победил: реакция Путина - фото 1
Зеленский победил: реакция Путина

Президент РФ Владимир Путин наконец-то отреагировал на победу Владимира Зеленского.

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Свой комментарий глава РФ дал сразу после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это будет зависеть от политики нового руководства Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем это делать в одностороннем порядке. ... Ну что тут оценивать… Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. И я уверен, что новые власти не могут это не понимать. Они прекрасно это понимают. Посмотрим на первые шаги", - заявил главарь России.

Стоит отметить, что это далеко не первое заявление о шоумене первых лиц РФ.

Одним из первых на поражение Порошенко отреагировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - написал в Facebook российский премьер.

Глас МИДа РФ Мария Захарова также выразила определенные надежды.

"При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - написала политик.

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