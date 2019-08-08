Павел Зибров снова женится. Кто его избранница?
Украинский певец Павел Зибров решил в очередной раз жениться…. на своей жене.
Таким образом знаменитость планирует отметить 25-летие союза с супругой.
Очередная годовщина брака состоится 25 августа – прямо на 60-летие госпожи Зибровой. Пара уже избрала место для празднования. Им станет один из элитных ресторанов Конча-Заспы.
Тамадой на свадебном торжестве выступит дочь певца – 22-летняя Диана. А вот со свидетелями у него пока туговато.
Павел Зибров с семьей
"Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей", - заявил Зибров.
Отметим, что не вся старая гвардия украинского шоубиза может похвастаться такой же верностью, как и Зибров. Яркий тому пример Виктор Павлик. Он бросил свою жену ради молоденькой.
Напомним. Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.