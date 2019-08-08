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Павел Зибров снова женится. Кто его избранница?

20:20
Павел Зибров снова "женится". Кто его избранница? - фото 1
Павел Зибров снова "женится". Кто его избранница?

Украинский певец Павел Зибров решил в очередной раз жениться…. на своей жене.

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Таким образом знаменитость планирует отметить 25-летие союза с супругой.

Очередная годовщина брака состоится 25 августа – прямо на 60-летие госпожи Зибровой. Пара уже избрала место для празднования. Им станет один из элитных ресторанов Конча-Заспы.

Тамадой на свадебном торжестве выступит дочь певца – 22-летняя Диана. А вот со свидетелями у него пока туговато.

Павел Зибров снова женится. Кто его избранница? - фото 185651

Павел Зибров с семьей

"Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей", - заявил Зибров.

Отметим, что не вся старая гвардия украинского шоубиза может похвастаться такой же верностью, как и Зибров. Яркий тому пример Виктор Павлик. Он бросил свою жену ради молоденькой.

Напомним. Лобода ярко отожгла на свадьбе сестры – ФОТО.

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Павел Зибров свадьба Шоубиз Звезды
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