Парубий созывает часть новой Рады. Раскрыты детали

Парубий созывает группу новой Рады

Глава ВРУ Андрей Парубий созвал подготовительную группу депутатов от партий, прошедших 5 % барьер.

Об этом сообщила глава пресс-службы Рады Ирина Кармелюк.

По данным источника, в подгруппу вошли 17 представителей "Слуги народа", 3 человека от "За життя", по 2 от Батькивщины и "ЕС" и 1 – от партии "Голос".

"Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - написала Кармелю в Facebook.

А пока Парубий собирает депутатов, в "Слуге народа" размышляют о коалиции. Обьединятся ли "зеленые" с кем-нибудь? Глава политсилы Дмитрий Разумков дал ответ: Нет, переговоров пока никто никаких не ведет. Но есть одно "но".

"Но мы не закрыты для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским", - сказал Разумков.

Напомним, "Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца.