Парламент здійснив мрію Зеленського

Є питання - на референдум / ВРУ

У вівторок, 26 січня, Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум, який обіцяв прийняти президент Зеленський.

За ухвалення закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", внесений президентом, проголосували 255 народних депутатів. Зокрема підтримали закон 226 депутатів з фракції "Слуга народу" та 20 - з групи "Довіра".

Власне, референдуми - давня мрія Зеленського і його передвиборча обіцянка.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Законом передбачено, що всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється. Відповідно до закону на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму: