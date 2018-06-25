Параллель войны: Как США и СССР разломили Корею пополам

13:05 , Сегодня , Сегодня

Военное кладбище в Сеуле / Getty Images

25 июня 1950 года на корейском полуострове вспыхнула кровопролитная война, которая унесла жизни нескольких миллионов людей и на долгие годы разделила корейцев. Кто виноват и можно ли было избежать войны – в материале Без Табу.

Шестьдесят восемь лет назад началась война, которая оказала существенное влияние на политическую карту Юго-Восточной Азии. Более того, и за пределами континента влияние этого противостояния получилось ощутимым.

По окончанию Второй мировой находившийся долгое время под японской оккупацией Корейский полуостров союзники решили разделить на зоны влияния ровно по тридцать восьмой параллели. Подразумевалось, что позже, когда все наладится, Корея снова станет единым государством. Но даже рационально мыслящие немцы в итоге вышли из подобной непростой ситуации лишь спустя несколько десятилетий, а корейцам об этом по сей день приходится лишь мечтать, не в последнюю очередь из-за попадания под горячую руку участников «холодной войны».

Американцы в южной части полуострова разыграли антикоммунистическую карту, приведя к власти политсилы правого толка и посадив в президентское кресло Ли Сын Мана, СССР на севере, в свою очередь, решил строить полновесный коммунизм, используя в качестве своей главной марионетки дослужившегося в советской армии до звания капитана Ким Ир Сена. Оба «вождя» оказались достойны друг друга в плане жесткости, непримиримости и желания объединить полуостров под своей властью. А если учитывать, что формально за урегулирование всех недомолвок отвечала недавно созданная ООН, то открытого кровопролитного противостояния было не избежать.

Согласно советским историческим источникам, Кремль изначально не желал первым начинать войну, но настойчивый Ким Ир Сен на третий год активных переговоров все же убедил Сталина (звучит фантастически). Но эти же источники и ввод войск в Афганистан подают как миротворческую операцию, организованную по просьбе афганских властей. Согласно источникам американским, эта война даже войной официально не считалась, фигурируя в документах как «полицейская операция». Гарри Трумэн поначалу и вправду был уверен, что усмирение наступающих с севера будет делом нескольких недель. А потом сокрушался, что под иной вывеской и средства из бюджета на финансирование кампании выделить было бы проще. Так что риторический украинский вопрос «почему АТО / ООС, а не война» на самом деле не только украинский и придуман не позавчера.

Одно из самых знаменитых фото времен Корейской войны / U.S. Navy/Maj. R.V. Spencer, UAF

Расписывать в ярких подробностях ход трехлетних боевых действий особого смысла нет. По большому счету, все напоминало анекдот про избушку лесника с той лишь разницей, что ничего смешного на полуострове не происходило. Корейская народная армия почти взяла полуостров под свой контроль, в ответ США привлекли на свою сторону разношерстную коалицию, в которой нашлось место не только привычным союзникам, но и экзотике вроде эфиопов и филиппинцев. Они также были близки к безоговорочной победе, но Сталин втянул в процесс еще веровавшего в советско-китайскую дружбу Мао. Обе стороны несли ощутимые потери, причем не только человеческие – западная бронетехника, например, не всегда была готова к корейскому климату и рельефу.

Неизвестно, когда бы все закончилось, если бы не две замены важных действующих лиц. Дуайт Эйзенхауэр хоть и считался многими типичным солдафоном, не умеющим ничего, кроме как воевать, но свою предвыборную программу о построил на обещании прекратить бессмысленную, по его мнению, Корейскую войну. А спустя несколько месяцев умер Сталин, и Президиум ЦК КПСС поспешил проголосовать за выход из игры – тут ведь внутренняя борьба за власть намечалась, куда уж до внешних сношений. Война вроде как закончилась подписанием мирного соглашения, но даже до его аннулирования пять лет назад ситуация не казалась разрешенной.

Бомбить коммунистов / AP Photo

Вот почему немцы в свое время сумели снова объединиться под началом Гельмута Коля? Да прежде всего из соображений рациональности, хотя территория бывшей ГДР по сей день по экономическим показателям отстает от остальных федеральных земель. А на Востоке западные ценности не работают, поскольку абсолютная власть ценится больше. Южная Корея, которая на момент официального окончания войны управлялась даже более одиозным режимом, нежели северная, в итоге хотя бы превратилась в сплошную «республику - корпорацию» отчасти по западному подобию. Во что превратилась в итоге КНДР, лишний раз можно не напоминать, ведь все стройки под эгидой русских рано или поздно заканчиваются тотальной разрухой.

И даже сейчас, после символичной прогулки лидеров двух Корей по демилитаризованной зоне, ни у кого нет уверенности в том, что возможно продолжение полноценного мирного диалога. Между двумя половинами большого полуострова вбит такой внушительный клин, который даже с подручными средствами за несколько лет не вынуть.

Жители Пхеньяна бегут от приблежающихся китайских войс / AP Photo/Max Desfor

А все из-за того, что когда-то победители Гитлера не сумели разделить территориальные трофеи ни поровну, ни по-братски, поскольку не считались с интересами местного населения. Да и поговорку о том, что более умный участник спора рано или поздно отступит, не слыхали тогда ни в Вашингтоне, ни в Москве.

Имперские амбиции в планетарном масштабе – явление нехорошее, что ни говорите.

Виталий Могилевский, Без Табу