Отыграть назад - чем порадует новый сериал с Николь Кидман
Освоившееся на сериальном поприще кинодива Николь Кидман порадовала новым проектом со своим участием. Все подробности одного из самых ожидаемых сериалов 2020 - на Без Табу.
Канал HBO представил тизер своей главной весенней премьеры - минисериала "Отыграть назад" / The Undoing с Николь Кидман в главной роли.
Отыграть назад - это экранизация хитовой книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. За перенос литературной основы на экран отвечает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а за режиссуру — Сюзанна Бир («Птичий короб»).
Сюжет сериала
Грейс производит впечатление счастливой женщины – и она действительно счастлива. Чуткий, заботливый муж, долгожданный любимый сын, успешная карьера семейного психолога – все ее радует. К тому же готовится к изданию ее книга о браке и отношениях, которая обещает стать бестселлером. Грейс убеждена, что дурные наклонности человека можно распознать при первой же встрече, и призывает женщин быть внимательными, чтобы избежать несчастливого брака. Казалось бы, Грейс – именно та женщина, которой удалось сделать правильный выбор. Но однажды на пороге ее дома появляются полицейские, и оказывается, что сама она совершенно не знала мужчину, с которым прожила в браке пятнадцать лет…
Трейлер
Полноценный трейлер выкатят позже, а пока же у нас есть тизер на полторы минуты, который демонстрирует, что сериал заслуживает нашего внимания чуть более, чем полностью. Сильная литературная основа, большой бюджет, виды Нью-Йорка, а также шикарная актерская команда это ощущение подкрепляют.
Отыграть назад - смотреть онлайн трейлер - 2020:
Отыграть назад - актеры и роли сериала
Николь Кидман в роли Грейс Фрейзер
Хью Грант в роли Джонатана Фрейзера
Дональд Сазерленд в роли Франклина Рейнхарда
Ноа Джуп в роли Генри Фрейзера
Эдгар Рамирес в роли детектива Джо Мендосы
Дата выхода
Точной даты HBO не называет, но известно, что премьера запланипована на май 2020. Серии будут выходить еженедельно. Всего у сериала будет 6 серий.