Отыграть назад - чем порадует новый сериал с Николь Кидман

Николь Кидман в сериале Отыграть назад

Освоившееся на сериальном поприще кинодива Николь Кидман порадовала новым проектом со своим участием. Все подробности одного из самых ожидаемых сериалов 2020 - на Без Табу.

Канал HBO представил тизер своей главной весенней премьеры - минисериала "Отыграть назад" / The Undoing с Николь Кидман в главной роли.

Отыграть назад - это экранизация хитовой книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. За перенос литературной основы на экран отвечает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а за режиссуру — Сюзанна Бир («Птичий короб»).

Сюжет сериала

Грейс производит впечатление счастливой женщины – и она действительно счастлива. Чуткий, заботливый муж, долгожданный любимый сын, успешная карьера семейного психолога – все ее радует. К тому же готовится к изданию ее книга о браке и отношениях, которая обещает стать бестселлером. Грейс убеждена, что дурные наклонности человека можно распознать при первой же встрече, и призывает женщин быть внимательными, чтобы избежать несчастливого брака. Казалось бы, Грейс – именно та женщина, которой удалось сделать правильный выбор. Но однажды на пороге ее дома появляются полицейские, и оказывается, что сама она совершенно не знала мужчину, с которым прожила в браке пятнадцать лет…

Трейлер

Полноценный трейлер выкатят позже, а пока же у нас есть тизер на полторы минуты, который демонстрирует, что сериал заслуживает нашего внимания чуть более, чем полностью. Сильная литературная основа, большой бюджет, виды Нью-Йорка, а также шикарная актерская команда это ощущение подкрепляют.

Отыграть назад - смотреть онлайн трейлер - 2020:

Отыграть назад - актеры и роли сериала

Николь Кидман в роли Грейс Фрейзер

Хью Грант в роли Джонатана Фрейзера

Дональд Сазерленд в роли Франклина Рейнхарда

Ноа Джуп в роли Генри Фрейзера

Эдгар Рамирес в роли детектива Джо Мендосы

Дата выхода

Точной даты HBO не называет, но известно, что премьера запланипована на май 2020. Серии будут выходить еженедельно. Всего у сериала будет 6 серий.