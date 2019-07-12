Больше секса: "Эйфорию" продлили на второй сезон

Зендая - звезда нового поколения

Летний хит от канала HBO - сериал "Эйфория", что называется - зашел. Реакция студии последовала незамедлительно.

Сериал "Эйфория" вышел в июне 2019 и мгновенно привлек к себе внимание - интересной историей (спасибо израильскому первоисточнику), скандальными темами (молодежный секс, насилие, наркотики и вот это вот все) и шикарным актерским составом.

В HBO быстро смекнули что к чему и решили продлить шоу на второй сезон, не дожидаясь окончания первого.

Главную роль в фильме играет певица и актриса Зендая (вы ее могли видеть в последнем "Человеке-пауке"). Также в сериале снимались Хантер Шафер, Сторм Райд, Эрик Дейн, Мод Апатоу и другие.

Радостную весть для фанатов серила распространили в официальном твиттер-аккаунте шоу.

Дата выхода второго сезона сериала "Эйфория" пока не разглашается.

Эйфория 2019 - смотрите трейлер первого сезона онлайн: