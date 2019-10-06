Отравление Скрипалей: Трамп пытался убедить Терезу Мэй, что русские невиновны

Количество проблем у Трампа увеличивается с каждым днем

Как только всему миру стало известно о том, что российские террористы применили химическое оружие массового поражения на территории Великобритании, президент США Дональд Трамп активизировался в качестве агента Путина.

По данным источников издания Washington Post, летом 2018-го года у Трампа с тогда еще премьером Великобритании Терезой Мэй был напряженный телефонный разговор.

Начался же диалог политиков с того, что президент пошел в атаку, заявив, что Великобритания влистывает в НАТО мало денег. После нравоучений он перешел "к делу".

Американский лидер потратил без малого 10 минут на то, чтобы постараться убедить главу британского правительства в том, что российские террористы не причастны к попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Трамп говорил, что "сомневается" в действиях России в Великобритании, на что Мэй сдержанно аргументировала наличием большого количества доказательств.

Напомним, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к этому инциденту.

В данный момент Великобритания официально обвинила в атаке в Солсбери двоих бойцов ГРУ РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Правоохранители цивилизованной страны требуют экстрадиции террористов со звездами героя России. В базе Интерпола преступники числятся как разыскиваемые по всему миру.

Как известно, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.