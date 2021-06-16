Оточення Зеленського незаконно використовує номери прикриття

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Журналістське розслідування Bihus Info вказує на те, що цілий ряд чиновників і наділених владою осіб їздять на номерах прикриття, грубо порушуючи цим закон. В поле зору журналістів потрапили, серед іншого, Андрій Єрмак, Сергій Шефір та інші.

У розслідуванні йдеться, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак їздить на номерному знаку зареєстрованому за Мерседесом, а не за його Тойотою, а номери авто його заступника Кирила Тимошенко не зареєстровані ні за одним транспортним засобом.

Перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір теж нібито їздить на номерах прикриття.

Журналісти відзначають, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж має номера прикриття, а також бізнес-партнер сім'ї Ігор Котвицький має підроблені номери.

Номери авто народного депутата «Слуги народу» Андрія Клочко зареєстровані за іншим авто, заявляють розслідувачі. А у депутата «ОПЗЖ» Іллі Ківі є Ленд Крузер, у якого регулярно змінюються номери - і всі вони, за словами журналістів, неіснуючі.

Журналісти пояснюють, що якщо камери зафіксують перевищення швидкості машин з фейковий номерами, то такі водії штраф не отримають, оскільки вони не прив'язані до своїх власників. Також наголошується, що згідно із законом номера прикриття мають право тільки правоохоронці, держохорона та ті, кого вони охороняють.

Від Авакова до Офісу Президента: хто ганяє на номерах прикриття і уникає штрафів:

Минулого року журналісти писали, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і перший помічник глави держави Сергій Шефір їздять на автомобілях з номерами прикриття, яких немає в базі даних МВС. Однак закон не передбачає надання таких номерів співробітникам Офісу Президента.

Як видно зі свіжого розслідування - влада вирішила нічого не змінювати і не робити ніяких висновків.