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Отмена карантина в Черкассах: суд отменил скандальное решение мэрии

20:20
В Черкассах снова объявлен карантин - фото 1
В Черкассах снова объявлен карантин

В среду, 6 мая, Черкаская ОГА через окружной административный суд заблокировала решение горсовета и мэра Анатолия Бондаренко о досрочном послаблении связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер.

Согласно постановлению служителей Фемиды, о котором в облгосадминистрации победно раструбили сегодня, судьи признали отмену карантина преждевременной и потенциально вредоносной.

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"В определении суд отметил, что полномочия по введению и отмене карантина в Украине имеет только Кабинет Министров, а также что решение Черкасского исполкома могло привести к значительному увеличению количества заболеваний коронавирусом на территории города, - подчеркнули власти области. - Решение суда вступило в силу немедленно, то есть 6 мая".

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием", а многие коллеги Бондаренко поддержали его в борьбе с несистемным правительством.

Фактически городские головы по своему усмотрению отреагировали на устроенный Кабмином демарш с нарушениями Конституции и попытками прижать местные власти, на которых сами же и опираются в плане борьбы с коронавирусом.

Ведь пока министры и приближенные распиливают гуманитарку и откатывают на госзакупках, разруливают проблему именно мэрии. При этом удерживать уставших от карантина людей без работы и нормального с ними диалога на местах также не могут.

Ведь ссылаться на постановления из Киева, где небожители тусят в закрытых ресторанах и активно ведут бизнес, совершенно недейственно.

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