Отмазанный от аттестации прокурор с коррупционным следом стал замом Венедиктовой

Скандальный Роман Говда стал первым замом Венедиктовой

В среду, 29 июля, "точно свой человек" Ирина Венедиктова назначила Романа Говду своего первым заместителем. И все бы ничего, только на прокуроре буквально клейма негде ставить.

Сегодня многократно зашкварившаяся Венедиктова представила коллективу ОГП своего соратника и первого заместителя Романа Говду.

Он еще пару дней назад числился исполняющим обязанности первого зама прокурора Киева и, по словам источников Без Табу, лично участвовал в остановке расследования резонансных уголовных дел, включая производство о хищениях земли на миллиард гривен нардепом Андреем Деркачем и его соратниками.

На днях Говда должен был столкнуться с последствиями и пояснить своем непосредственному руководству свою роль в прикрывании преступников, но его спасла от этого все та же Ирина Венедиктова. Которая просто выдернула первого зама с должности и пристроила на куда более высокую.

По некоторым данным, в Офисе генерального прокурора Говда будет отвечать за политические уголовные дела, в том числе и за преследования оппозиционных к Зе команде депутатов.

В прокуратуре действующий соратник Венедиктовой работает с 2003 года. Ранее он уже был заместителем главы этого ведомства Виктора Пшонки. В общем, его можно смело назвать хранителем системы регионалов, которую выстраивает генпрокурор.

Напомним, 27 июля прокуратуру Киева возглавил ранее люстрированный и уволенный из ГПУ с позором Олег Кипер.