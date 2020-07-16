ОГП выплатит миллионы прокурорам времен Януковича

ОГП выплатит миллионы прокурорам времен Януковича

Офис генерального прокурора Украины выплатит миллионные компенсации экс-работникам прокуратуры.

Об этом заявила глава ОГП Ирина Венедиктова.

"В судах сейчас находятся 1006 дел по искам бывших работников органов прокуратуры как в Офис генпрокурора, так и в региональные прокуратуры. В частности, 15 - о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора, 676 - это о восстановлении на работе в Офисе генерального прокурора. И 315 - о восстановлении прокуроров региональных прокуратур", - рассказала генеральный прокурор.

Как уточнила Ирина Венедиктова, на сегодняшний день суд удовлетворил уже 60 таких исков. По ним ОГП обязывается выплатить пролюстрированным прокурорам почти 50 млн грн.

Напомним, что…

В июне 2020 г глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська выступил за поправки в закон о люстрации и очищении власти. По словам политика, некоторые критерии закона об очищении власти не всегда применяются разумно и взвешенно, в том числе и в отношении чиновников времен СССР и режима Виктора Януковича.