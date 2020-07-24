Земля на миллиард: прокуроры блокируют расследование хищения земли нардепом Деркачем

За Андрея Деркача вступились прокуроры

Детективы государственного бюро расследований, которые занимаются делом о масштабных хищениях земли в Конча-Заспе скандальным народным депутатом Андреем Деркачем и связанными с ним лицами, добились очередного ареста 42 гектаров территории.

Как утверждают источники Без Табу в госбюро, в ходе расследования преступлений, в котором фигурирует одиозный парламентарий, правоохранители столкнулись с противодействием со стороны своих коллег.

Так, попадавший под люстрацию, но назначенный на должность первого зама прокурора Киева Андрей Говда фактически противодействуют следствию.

- Пока сотрудники прокуратуры отказываются ставить свои подписи, чем блокируют досудебное расследование ГБР по факту хищения земли, - отметил собеседник издания. Кроме того, в данный момент фигуранты производства пытаются добиться узаконивания всех 42 гектаров земли. По договоренности эта территория уже отходит застройщику "КАН" для начала строительства элитного жилищного комплекса.

Напомним, по данным следствия, сам процесс незаконного отчуждения земли в частные руки начался в 2010-м году, когда экс-глава Обуховской райгосадминистрации подписал распоряжение о передаче столь желаемых гектаров восьми людям из окружения Деркача.

Так, трое из четырех владельцев земли имеют тесные связи с семьей нардепа. Числящийся хозяином 7,5 гектаров Юрий Берк ведет совместный бизнес с женой парламентария Оксаной Тереховой и его бывшим помощником Дмитрием Ковальчуком. Еще четыре га записаны на Елену Миронюк, чей супруг также был помощником народного избранника.

Какова будет дальнейшая судьба отжатой нардепом земли, неизвестно. Впрочем, самого бывшего регионала, который восседает в Раде с третьего созыва, привлечь к ответственности вряд ли удастся: во-первых, на него распространяется гибридно "снятый" "Слугами народа" иммунитет, который только лишь усилился после вступления закона в силу. Во-вторых, служители Фемиды при рассмотрении подобных дел по существу по сей день не вынесли ни одного обвинительного вердикта против госслужащего такого уровня.