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Откинувшаяся из СИЗО Савченко внесла в ВР законопроект об изменении выборов

17 апреля, 15:00
Савченко намерена менять законы - фото 1
Савченко намерена менять законы

В среду, 17 апреля, в парламенте Украины зарегистрировали проект закона "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов". Текст документа пока не доступен, но уже понятно, что в следственном изоляторе Надежда Савченко времени зря не теряла.

Судя по сайту ВР, Савченко намерена изменить размер залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов для прохода в парламент в общегосударственном округе.

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Для чего это нужно Надежде Савченко? Судя по всему, недавно вышедшей на свободу обвиняемой просто нехватает денег для внесения залога в ЦИК чтобы участвовать в парламентских выборах.

Откинувшаяся из СИЗО Савченко внесла в ВР законопроект об изменении выборов - фото 179595

Ведь сразу же после освобождения подозреваемая в организации теракта и насильственного свержения власти начала говорить, что будет снова прорываться в парламент со своей политсилой.

Напомним, 22 марта прошлого года Верховная Рада дала разрешение на задержание и привлечение Савченко к уголовной отвественности.

Позже Савченко задержали представили СБУ прямо в здании парламента и доставили на допрос.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Нардеп объявила голодовку и несколько раз дала показания на полиграфе.

Отметим, что 9 августа суд также отказался передать Савченко на поруки 28 человек.

13 декабря Савченко прекратила голодовку.

3 февраля в ЦИК для регистрации подали документы Савченко, но залог в 2,5 миллионы гривен не внесли.

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Надежда Савченко уголовное дело Верховна Рада законопроект Выборы в Раду 2019 Новости
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