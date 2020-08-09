Отказавшийся от карантина и.о. мэра Луцка заболел коронавирусом

Григорий Пустовит подцепил коронавирус

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит, который принимал участие в принятии решения об отказе в усилении карантина при попадании города в "красную зону", сам заразился COVID-19.

Об этом сам Пустовит написал в воскресенье, 9 августа, на своей странице в Facebook.

По его словам, со 2 числа он находится на самоизоляции, а диагноз у политика подтвердился лишь сегодня. Исполняющий обязанности мэра отметил, что якобы знает место своего заражения.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам. Подхватить болезнь мог во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Теперь работники городского совета поймут, почему он жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий", - отметил городской голова.

Впрочем, чиновник по-прежнему заявил о том, что настроен против усиления карантина:

"Я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк к "красной" зоны эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.