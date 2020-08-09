В Украине за сутки заразились 1199 человек, а выздоровели - 317

Украина на девятом месте в мире по распространению коронавируса

За прошлые сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели всего 1199 положительных анализов на коронавирус. Очередной антирекорд в стране не зафиксировали только из-за падения общей цифры тестирования.

Как и за всю неделю до этого, цифра выздоровевших пациентов значительно меньшая, чем инфицированных, что свидетельствует о потенциально глобальном ухудшении ситуации в стране.

Всего же с начала пандемии в Украине официально заразились коронавирусом 80 949 человек. Точное количество больных и переболевших неизвестно, поскольку в МОЗ отказались от мировой практики тотального тестирования населения.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 80 949 человек. Преодолели болезнь 43 972 пациента.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.