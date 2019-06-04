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Кличко решил пойти на выборы с Саакашвили и предложил ему возглавить партию

Вчера, 23:00
Кличко собирается отдать лидерство в "УДАРе" Саакашвили - фото 1
Кличко собирается отдать лидерство в "УДАРе" Саакашвили

Во вторник, 4 июня, мэр Киева Виталий Кличко выступил с громким заявлением о том, что в состав "УДАРа" войдет разыскиваемый на родине и лишенный Петром Порошенко гражданства экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

Зачем Кличко-старший объединился с несколько токсичным представителем политикума, понять сложно. Возможно, теряющий свои рейтинги мэр, хочет усилить позиции за счет скандального популиста.

Праймериз в партии Порошенко оказались фикцией

Правда, никаких гарантий того, что Саакашвили не будет критиковать самого же Кличко, как это было, когда Михо находился в команде Петра Порошенко, нет.

Тем не менее, факт остается фактом: градоначальник столицы предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР".

Об этом он на суржике заявил в видеозаписи, которую залил в Twitter.

В короткой речи "гроза" МАФов и несущий людям мост Кличко назвал досрочные выборы в Раду "шансом на изменения". При этом политик призвал демократические силы, "которые руководствуются не собственными амбициями, и имеют опыт практической работы", объединяться.

- Я видел сегодня обращение Михеила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. И я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради изменений в стране, - отчеканил написанный текст мэр, не забыв пригласить нового соратника занять первую строку в списках его партии.

Согласился ли сам Саакашвили стать членом "УДАРа", неизвестно. Особенно с учетом того, что партия Кличко не набирает необходимое количество голосов для прохода в Раду.

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Виталий Кличко Михеил Саакашвили Партия Выборы в Раду 2019 Новости
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