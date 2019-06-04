Кличко решил пойти на выборы с Саакашвили и предложил ему возглавить партию

Кличко собирается отдать лидерство в "УДАРе" Саакашвили

Во вторник, 4 июня, мэр Киева Виталий Кличко выступил с громким заявлением о том, что в состав "УДАРа" войдет разыскиваемый на родине и лишенный Петром Порошенко гражданства экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

Зачем Кличко-старший объединился с несколько токсичным представителем политикума, понять сложно. Возможно, теряющий свои рейтинги мэр, хочет усилить позиции за счет скандального популиста.

Правда, никаких гарантий того, что Саакашвили не будет критиковать самого же Кличко, как это было, когда Михо находился в команде Петра Порошенко, нет.

Тем не менее, факт остается фактом: градоначальник столицы предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР".

Об этом он на суржике заявил в видеозаписи, которую залил в Twitter.

В короткой речи "гроза" МАФов и несущий людям мост Кличко назвал досрочные выборы в Раду "шансом на изменения". При этом политик призвал демократические силы, "которые руководствуются не собственными амбициями, и имеют опыт практической работы", объединяться.

- Я видел сегодня обращение Михеила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах. И я готов подставить политическое плечо. Уверен, такой наш союз сможет удвоить усилия ради изменений в стране, - отчеканил написанный текст мэр, не забыв пригласить нового соратника занять первую строку в списках его партии.

Друзі! Відповідь на питання, яке мені ставили останнім часом: «УДАР» іде на вибори. :) pic.twitter.com/AfNTcQA6Mc — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 4 июня 2019 г.

Согласился ли сам Саакашвили стать членом "УДАРа", неизвестно. Особенно с учетом того, что партия Кличко не набирает необходимое количество голосов для прохода в Раду.