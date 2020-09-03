Отец Зеленского может получить пожизненную стипендию – Шмыгаль

Отец Зеленского может получить пожизненную стипендию – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о назначении пожизненной стипендии отцу украинского президента Александру Зеленскому.

Об этом политик написал в Facebook.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы Правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - заявил Денис Шмыгаль.

Как уточнил премьер, трудовой коллектив Криворожского госуниверситета экономики и технологий решительно настаивает на назначении стипендий "выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому".

Что было ранее?

2 сентября правительство должно было рассмотреть вопрос о назначении пожизненных стипендий выдающимся деятелям науки, однако впоследствии тот был снят с повестки дня.