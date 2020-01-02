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От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему. Раскрыты детали

12:30
От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему. Раскрыты детали - фото 1
От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему. Раскрыты детали

В среду, 1 января, независимый оператор ГТС полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу.

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Об этом написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

От 'Нафтогаза' отделили газотранспортную систему. Раскрыты детали - фото 193696

"Нафтогаз перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать инициативы, направленные на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине. Это была самая масштабная реформа в енергетическом секторе за всю историю независимой Украины", - написал Коболев и поблагодарил Команду Зе за помощь.

От 'Нафтогаза' отделили газотранспортную систему. Раскрыты детали - фото 193697

"Спасибо Президенту, Правительству, депутатам ВРУ, НКРЕКП и всем вовлеченным за свободу и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние погода", - подчеркнул глава Нафтогаза.

Напомним, 21 декабря 2019 г. после переговоров Украины и РФ был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий отзыв Украиной незавершенных исков в отношении ПАО "Газпром" и выплату последним 3 млрд долл. Подробности читайте по ссылке.

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Нафтогаз газ Андрей Коболев Новости Украина
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