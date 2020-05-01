От коронавируса умер "вице-премьер" оккупированного Крыма

Российский террорист Павел Королев стал хорошим русским

В четверг, 30 апреля, купил билет на концерт Кобзона ватный террорист и оккупант Павел Королев, который яро поддерживал российский режим на захваченном украинском полуострове.

О смерти своего фактического зама заявил сегодня "премьер" Крыма Сергей Аксенов в ходе так называемого "заседания регионального оперативного штаба по COVID-19".

И хотя пособник Путина причину смерти коллеги по террористическому цеху не назвал, по данным местной прессы приехавший настраивать "русский мир" на полуостров Королев крякнул именно от китайской заразы. Которую оккупанты не контролируют даже в большей степени, чем украинское правительство, которое решило победить корронавирус на словах и путем отказа от достаточных объемов тестирования.

Именно тот факт, что за шесть лет оккупации в Крыму фактически отсутствует медицина как таковая, а карантин не соблюдается совершенно, и может послужить поводом для обеспокоенности, ведь на захваченной русскими территориями живут наши граждане. Многие из которых ненавидят Украину, но как только откроются границы при снятии карантина, сразу же поедут за паспортами и пенсиями. И, само собой, разнесут уже никем не фиксируемую из-за объявленной победы над коронавирусом заразу.

Что же касется самого отправившегося в ад посланника Путина, то Королев работал замминистра экономического развития России с 2012 по 2016-й. А потом его отправили "осваивать необжитые территории" "вице-премьером" в Крым, где он занимался отжиманием земли у украинцев и перепродажей ее российским олигархам и бизнесменам.

К слову, коронавирус всерьез добрался не только до крымских оккупантов, но и до российской верхушки в целом. Так, вчера стало известно о заражении премьер-министра страны-террориста Михаила Мишустина.