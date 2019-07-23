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За активы "Ощадбанка": суд разрешил содрать с русских 1,3 миллиарда

12:40
Украина будет отбирать у русских компенсацию за захват "Ощадбанка" - фото 1
Украина будет отбирать у русских компенсацию за захват "Ощадбанка"

Киевский апелляционный суд постановил взыскать со страны-террориста 1,3 миллиарда долларов в качестве компенсации за захват активов государственного банка в оккупированном Крыму.

К такому решению, как гласят документы, опубликованные в едином реестре судебных решений, служители Фемиды пришли 17 июля.

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В материалах дела сказано, что Киевский суд признает и позволяет выполнить решение Международного коммерческого арбитража. В последнем документе, подписанном в ноябре 2018, сказано, что арбитраж признет Россию виновной в захвате активов "Ощадбанка" в Крыму.

Террористы, прихватив имущество украинского банка, нарушили договор с Украиной от 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Теперь же судьи выдали исполнительные листы на взыскание активов РФ в Украине на сумму убытков, понесенных "Ощадбанком".

К слову, долги РФ перед Украиной с каждым днем растут. Еще с момента оглашения вердикта международным коммерческим арбитражем, председатель правления банка "Ощадбанка" Андрей заявлял, что к сумме штрафа каждый день прибавляется 97 тысяч долларов.

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