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Орги Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится?

12:00
Организаторы Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится? - фото 1
Организаторы Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится?

Не успели меломаны отойти от отмены "Евровидения", как организаторы конкурса озадачили их новым заявлением.

Евро-2020 отменят из-за коронавируса: Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на eurovision.ua.

Орги Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится? - фото 197565

"Песни 2020 НЕ будут использованы как конкурсные для Евровидения 2021", - заявили организаторы конкурса в Twitter.

Однако не все так плохо.

Орги Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится? - фото 197567

"Прямо сейчас ведутся переговоры с вещателями о проведении специальной программы, которая не будет соревнованием, но в которой примут участие все песни, выбранные для Евровидения 2020. Цель специального шоу - объединить европейские страны в тяжелые времена и доказать, что EBU знает о любви фанатов Евровидения к конкурсу", - добавили eurovision.ua.

Напомним, 18 марта песенный конкурс "Евровидение 2020" был официально отменен из-за пандемии коронавируса.

На следующий день Украина отказалась от нацотбора в 2021 г.

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