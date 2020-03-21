Орги Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится?

Организаторы Евровидения ошарашили новым заявлением: Что изменится?

Не успели меломаны отойти от отмены "Евровидения", как организаторы конкурса озадачили их новым заявлением.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на eurovision.ua.

"Песни 2020 НЕ будут использованы как конкурсные для Евровидения 2021", - заявили организаторы конкурса в Twitter.

Однако не все так плохо.

"Прямо сейчас ведутся переговоры с вещателями о проведении специальной программы, которая не будет соревнованием, но в которой примут участие все песни, выбранные для Евровидения 2020. Цель специального шоу - объединить европейские страны в тяжелые времена и доказать, что EBU знает о любви фанатов Евровидения к конкурсу", - добавили eurovision.ua.

Напомним, 18 марта песенный конкурс "Евровидение 2020" был официально отменен из-за пандемии коронавируса.

На следующий день Украина отказалась от нацотбора в 2021 г.