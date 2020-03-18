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Евровидение 2020 отменяется: Теперь уже официально

17:00
Евровидение 2020 отменяется: Теперь уже официально - фото 1
Евровидение 2020 отменяется: Теперь уже официально

Песенный конкурс "Евровидение 2020" официально отменен из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

"С глубочайшим сожалением объявляем об отмене песенного конкурса Евровидение 2020 в Роттердаме. За прошедшие несколько недель мы рассмотрели несколько альтернативных путей для проведения конкурса. Однако из-за неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 по всей Европе - и ограничений, введенных правительствами стран-вещателей и властями Нидерландов, - Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать организацию конкурса, как это планировалось ранее. В основе этого решения лежит забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в сообщении.

Напомним, пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

Печальной участи не избежал и футбольный чемпионат "Евро-2020". Подробнее об этом читайте здесь.

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Нидерланды Шоубиз Евровидение-2020
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