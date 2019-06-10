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Орган Рады извинился за расизм. И подумывает о карах

18:30
Орган Рады извинился за расизм - фото 1
Орган Рады извинился за расизм

Официальное издание Рады "Голос Украины" попросило прощения за расистские высказывания журналиста Василия Чепурного.

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По утверждению газеты, пост работника СМИ является мнением частного лица и не отображает взглядов всей редакции.

"Редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий. Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В.Чепурного у всех, кого они унизили", - сказано в сообщении "Голоса".

Также издание подчеркнуло, что всегда стояло на страже принципов терпимости к нацменьшинам.

"Газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено создание в качестве приложений к "Голосу Украины" изданий национальных меньшинств польского, венгерского, крымскотатарского, еврейского, армянского, болгарского народов", - отметили в газете.

Какие-либо санкции в отношении журналиста пока что предприняты не были, однако руководство "Голоса" обещает разобраться.

Напомним, журналист "Голос Украины" Василий Чепурной попал в расистский скандал.

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