"Еврей-клоун и негр": орган Рады погряз в расистском скандале

Орган Рады погряз в расистском скандале

Журналист "Голоса Украины" (оф. издания ВРУ - прим. ред) Василий Чепурной оскандалился расистским скандалом.

Об этом сообщают СМИ.

Комментируя партийные списки "Слуги народа", упомянутая "акула пера" написала следующее.

"Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека – избрали президентом. Дали еврея-клоуна – избрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты – точно изберут. Может нам еще трансексуала подсунут или робота? Ну а че? Украинцы толерантны – проголосуют".

Этот пост мигом возмутил пользователей сети. Комментаторы начали обвинять Чепурного в расизме, нацизме, умственных отклонениях и нетолернатности. К тому же, многие потребовали его увольнения.

Однако сам "Голос" молчит. Ни на сайте, ни в Facebook нет комментария по этому случаю. Cам же автор уже удалил свой опус.

Отметим, что журналисты этого издания живут за государственный счет и весьма неплохо.

Напомним, известный политолог Александр Палий, поддерживающий Петра Порошенко, заявил, что президентом Украины может быть только христианин. Слова эксперта вызвали огромный шквал критики в сетях.