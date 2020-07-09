"Опровергнуть воровство Свинарчука": Бигус отреагировал на решение суда

"Опровергнуть воровство Свинарчука": Бигус отреагировал на решение суда

Издание Bihus. info отреагировало на постановление Подольского райсуда Киева о признании расследования в отношении Олега Гладковского несоответствующим действительности.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Bihus. info.

"Если украинский суд принимает решение, которое тебе нравится, то "справедливость восторжествовала". А если нет, то судьи плохие и верить им не стоит. Так и сейчас, те люди, которые жалуются на судебную систему и кучу сфабрикованных дел, ВНЕЗАПНО встали на сторону Подольского суда по делу Свинарчука. Того самого, где 2 дня назад, впервые в истории дел Майдана, отменили онлайн-трансляцию заседания против экс-командира 1-й роты киевского Беркута. Победа? Ждите апелляцию", - говорится в сообщении СМИ.

Что было ранее?

3 июля Подольский районный суд Киева удовлетворил иск Игоря Гладковского о нарушении личных неимущественных прав и обязал "Bihus.info" в течении 10 дней опровергнуть информацию о воровстве в Укроборонпроме.

Директор корпорации "Богдан" Олег Гладковский назвал решение суда "первым шагом в установлении справедливости, ведь появление в информационном пространстве этого вброса спровоцировало целый ряд преследований".