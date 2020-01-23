Опрос: Угрожает ли Украине китайский коронавирус?

Опасное заболевание шагает по планете

Весь мире в январе 2020 охватила паника на фоне новостей из Китая, где бушует до этого времени неизвестный коронавирус. Стоит ли переживать из-з этого украинцам?

Первые новости об опасном заболевании появились в середине января. И очень быстро коронавирус 2019-nCoV стал главной темой мировых СМИ.

По официальной информации, от заболевания уже умерли около 20 человек в Китае, а несколько тысяч оказались заражены опасным вирусом. Меры по борьбе с коронавирусом предпринимаются беспрецедентные, однако карантин многомиллионного города, похоже, не остановил эпидемию. Случаи заболевания зафиксированы в США и Европе.

Заболевание уже «стоит» миллиарды – и это не преувеличение. Из-за вспышки коронавируса обвалился рынок акций компаний, связанных с Китаем. Так, только за сутки самый богатый человек планеты – глава холдинга LVMH Бернар Арно – потерял несколько миллиардов долларов.

Под натиском СМИ в мире вспыхнула паника, а в соцсетях на полном серьезе обсуждают возможность атомной бомбардировки города Ухань, где были зафиксированы первые больные.

На фоне этого в Украине вспышка опасной болезни в Китае кажется чем-то далеким и не особо существенным. Украинцы, пережившие свою паническую атаку со «свиным и птичьим» гриппом, и получившие благодаря пиару Юлии Тимошенко прививку от массовой истерии, не спешат скупать в аптеках маски и разные «тамифлю». Так стоит ли переживать?

Угрожает ли Украине китайский коронавирус?