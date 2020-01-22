Бернар Арно стал богатейшим человеком мира. И тут же потерял свое место

Бернар Арно стал богатейшим человеком мира. И тут же потерял свое место

Миллиардер Джефф Безос долгое время считался богатейшим человеком на Земле, однако вскоре ему пришлось немного потесниться: Олимп богачей нежданно-негаданно возглавил француз Бернар Арно: в начале года состояние бизнесмена оценивалось уже в 117 млрд долларов. Но случилось непредвиденное.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на 21 января 2020 г глава Амазон Джефф Безос снова вырвался в лидеры, заработав 489 миллионов долларов и увеличив таким образом свои активы до 116,1 миллиарда. А вот Арно наоборот стало везти меньше: его состояние сократилось до 112,9 миллиардов. Всему виной падение акций LVMH, произошедшее на фоне вспышки короновируса в Китае.

По мнению аналитиков, эпидемия может повлиять на рынок дорогих товаров, продажи которых как правило возрастают перед китайским Новым годом (в этом году отмечают 25 января – прим. ред.).

Кто такой Бернар Арно

Скорее всего, вы никогда ранее не слышали про этого человека, тем не менее, с его продукцией вы наверняка хотели бы соприкоснуться.

Дело в том, что Арно глава конгломерата, объединяющего компании, которые создают само понятие люкса, роскоши и пресыщенности. Это холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy, также известный как LVMH. Больше об этом парне читайте в нашем материале.