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Китайский коронавирус может передаваться через посылки с AliExpress

14:00
Китайский коронавирус может распространяться быстрее, чем ожидается - фото 1
Китайский коронавирус может распространяться быстрее, чем ожидается

Ученые считают, что кроме возможности передачи от одного человека к другому, недавно обнаруженный в Китае коронавирус может распространиться по всему миру за счет посылок с чрезвычайно популярной глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress.

Смертельно опасный коронавирус 2019-nCoV, как утверждает врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская, способен передаваться через предметы.

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"Естественно, если вирус сохраняется на чем-то, он может передаваться. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение, - подчеркнула медик. - Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться".

В то же время в самой компании АliExpress обращают внимание на то, что на сегодняшний день случаев передачи коронавируса через товары или посылки выявлено не было. Правда, утешение от этого весьма слабое, ведь болезнь и без того распространяется с колоссальной скоростью. Уже сгеодня известно о 580 официально подтвержденных диагнозах только лишь в Китае. 17 человек погибли.

Сам вирус уже выявили в Южной Корее, Японии, Таиланде и США.

Из-за возникшей вспышки, которая может перерасти в эпидемию и даже пандемию, в ее очаге - городе Ухань - сегодня объявили о распылении химиката над населенным пунктом. При этом с утра из него никого не впускают и не выпускают.

Медики утверждают, что респираторный синдром похож на вирус SARS, который в 2002-м году унес жизни 774 человек, а поразил 8 тысяч 98.

Британские ученые считают, что официальные данные могут и близко не совпадать с реальностью, а уже сейчас количество зараженных может достигать отметки в 1700 человек.

Как уберечь себя от вируса

  • Избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции;
  • Чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
  • Избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;
  • Люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле.
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