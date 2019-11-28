Опрос: Почему падает рейтинг Зеленского

Рейтинг президента пошел вниз. Что случилось? / Пресс-служба президента Зеленского

Свежая социология показывает, что рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Зеленского стремительно падает. Давайте разбираться, что происходит.

По данным КМИС, рейтинг Зеленского за три месяца просел почти на 20%. Он по-прежнему высок и составляет более 50%, однако негативные тенденции на лицо. Президент в сентябре имел поддержку 73% украинцев, тогда как сейчас она измеряется лишь 52%.

Объяснений данному феномену несколько. Во-первых, закончился «медовый месяц» - многие поверившие в Зеленского и чудо (или в Чудо и Зеленского) радикальных изменений не ощутили. Хотя, безусловно, успехи есть и немалые, однако никуда не делись и проблемы, а чудеса не свершились (во всяком случае – не все).

Во-вторых, феноменальная поддержка Зеленского объяснялась также и тем, что его поддержал так называемый «ватный» электорат. Теперь же эти люди перекочевали назад к Медведчуку, Бойко и другим агентам влияния «русского мира», когда поняли, что капитуляции не будет. Более того, президент старается продолжать внешнеполитический курс прежней власти.

В-третьих, против президента развернута активная кампания. Причем, ею занимаются как каналы Петра Порошенко, так и каналы Виктора Медведчука. Активно травят Зеленского и в соцсетях, смакуя каждый фейл президента и его команды. При этом сами поводы даются регулярно. И если бы дело было только в профнепригодном пресс-секретаре Мендель, вокруг Зеленского сейчас собралось немало людей, ставящих личную выгоду выше государственных интересов. И именно на этом погорел президент Порошенко – некогда популярный президент Украины.

Что делать в данной ситуации самому Зеленскому? С одной стороны, он может не обращать внимания на рейтинги и реализовывать задуманное, ведь он получил кредит доверия от народа на выборах, что позволило взять едва ли не всю полноту власти в стране. С другой стороны, президент много раз говорил, что в своей работе постоянно будет сверяться с общественным мнением, а сейчас наметилась тенденция, что скоро Зеленский может лишиться поддержки половины украинцев.

В любом случае – президент Украины получил сигнал. И должен сделать выводы. Как и читатели Без Табу – им предлагается определить причину сложившейся ситуации.