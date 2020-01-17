Опрос: “Отставка Гончарука” - что это было?

Президент дал шанс, который не имел права давать / Пресс-служба президента

Эпопея с якобы отставкой премьер-министра Гончарука стремительно завершилась вполне ожидаемо - Гончарук сохранил свой пост. Теперь давайте разбираться, что это вообще было.

Хронология событий такая - на неделе произошел мощный вброс - были опубликованы записи разговоров из Кабмина, приоткрывающие тайны правительственной кухни. Из них мы узнали, что в Кабмине заседают не самые профессиональные люди, которые при этом ни в грош не ставят президента, считая его далеким от экономики человеком. Подлинность пленок была подтверждена на самом высоком уровне - днем, 17 января, на встрече президента с силовиками. Однако ранее - утром Гончарук написал заявление о своей отставке, о чем и известил всех на фейсбуке.

При этом обладатель диплома юриста от сомнительного ВУЗа нарушил процедуру, подав заявление не в парламент, а президенту напрямую, который в таких обстоятельствах не имел права увольнять премьера. Тем не мене, еще один дипломированный правовед - Зеленский - решил подыграть Гончаруку и призвал его вечером к себе, где заявил, что дает главе правительства шанс.

Таким образом, Гончарук получил вотум доверия от главы государства и вышел из громкого скандала, если не победителем, то что-то около того. Однако делать вид, что ничего не произошло, было бы глупо, а потому - давайте разбираться - что это вообще было такое?

Встреча Зеленского и Гончарука - смотрет онлайн, как премьеру дают шанс:

Вариантов несколько. Первый - это хитрая многоходовка Гончарука, чтобы погасить кризис, сохранить своих людей в Кабмине и получить временно “бессмертие”. Второй - это эмоциональное решение под аккомпанемент правового нигилизма и произвола. Третий - Зеленский действительно решил простить наглость Гончарука и позволить ему работать. Четвертый, конспирологический, - Гончарука хотела “сбить” пленками некая группа (не будем называть ее, но за ней стоит Коломойский), чтобы поставить своего человека - такой расклад был не выгоден ни Гончаруку, ни Зеленскому, а потому они вместе решили разыграть спектакль, чтобы помешать планам оппонентов).