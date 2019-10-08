Опрос: Нужно ли соглашаться на разведение войск на Донбассе

Оккупанты саботируют мирные инициативы Зеленского / Штаб ООС

Главной темой недели стали попытки запустить процесс мирного урегулирования на Донбассе. Сделать это непросто, как и однозначно ответить на вопрос - Нужно ли соглашаться на разведение войск на Донбассе.

На прошлой неделе президент Зеленский заявил, что Украина соглашается с так называемой Формулой Штайнмайера и готова к переговорам по выдворению русских оккупантов с захваченных ими территорий Донецкой и Луганской областей. Одним из первых шагов должно было стать разведение войск на двух участках – в районе Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября 2019, однако не состоялось из-за того, что террористы продолжали обстреливать территории, подконтрольные ВСУ.

Таким образом, разведение войск было отложено, однако от идеи этой пока не отказались. Украина по-прежнему готова выполнить свои обещания, однако Россия ведет свою хитрую многоходовку – с одной стороны Кремль настаивает на разведении сил, с другой – дает добро на обстрелы, прикрываясь потом мантрами про «ихтамнет» и то, что русские не контролируют своих марионеток.

При этом в Украине нарастает недовольство происходящим – многие в стране считают, что переговоры с Путиным – это тупик, который может привести к капитуляции. В воскресенье, 6 октября, в центре Киева собрались 10 000 человек, чтобы предостеречь президента от того, чтобы он шел на уступки оккупантам. Давят на Зеленского и в Евросоюзе. Однако обеспокоена Европа, в первую очередь, собой, а не Украиной. Нам же предстоит решить самим – к чему приведет возможное разведение сил на Донбассе и есть ли у этой инициативы перспектива.