Опрос: Кто будет новым премьер-министром Украины?

Премьер уходит, нужен новый премьер

Стране снова нужен надежный человек на месте главы правительства. Кто же это будет?

В пятницу, 17 января, в свой последний рейс на самокате в закат отправился Алексей Гончарук. О своей отставке премьер-министр написал лично на фейсбуке, рассказав, как много он сделал за 4 месяца и как уважает президента. Хотя, на пленках, которые и стали последней каплей на вершине айсберга, Гончарук и говорил совсем другое.

Отставку еще должны утвердить президент и парламент, однако вопрос уже видится практический решенным. Также уже назрел новый – кто поднимет выпавший из рук премьера-технократа самокат и поведет страну к светлому экономическому будущему.

Кандидаты на уже почти вакантный пост есть. Это и лояльная Зеленскому сотрудница Офиса президента Юлия Ковалив, и переговорщик с Газпромом Юрий Витренко. Также явно желает еще больше власти непотопляемый Арсен Аваков.

Кроме того, о своих премьерских мечтаниях в очередной раз совсем недавно напомнила Юлия Тимошенко, а где-то в Майами есть еще Арсений Яценюк, а в Виннице – не самый последний специалист – Владимир Гройсман. Не будем исключать вариант «рояль в кустах». Каким, собственно, и был Гончарук.

Также есть вариант, что Рада не поддержит отставку и оставит Гончарука на работе. Шансы не велики, но мало ли.