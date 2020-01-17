Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Алексей Гончарук

Опрос: Кто будет новым премьер-министром Украины?

10:24
Премьер уходит, нужен новый премьер - фото 1
Премьер уходит, нужен новый премьер

Стране снова нужен надежный человек на месте главы правительства. Кто же это будет?

В пятницу, 17 января, в свой последний рейс на самокате в закат отправился Алексей Гончарук. О своей отставке премьер-министр написал лично на фейсбуке, рассказав, как много он сделал за 4 месяца и как уважает президента. Хотя, на пленках, которые и стали последней каплей на вершине айсберга, Гончарук и говорил совсем другое.

Самокат разряжен: Гончарук подал в отставку

Отставку еще должны утвердить президент и парламент, однако вопрос уже видится практический решенным. Также уже назрел новый – кто поднимет выпавший из рук премьера-технократа самокат и поведет страну к светлому экономическому будущему.

Кандидаты на уже почти вакантный пост есть. Это и лояльная Зеленскому сотрудница Офиса президента Юлия Ковалив, и переговорщик с Газпромом Юрий Витренко. Также явно желает еще больше власти непотопляемый Арсен Аваков.

Кроме того, о своих премьерских мечтаниях в очередной раз совсем недавно напомнила Юлия Тимошенко, а где-то в Майами есть еще Арсений Яценюк, а в Виннице – не самый последний специалист – Владимир Гройсман. Не будем исключать вариант «рояль в кустах». Каким, собственно, и был Гончарук.

Также есть вариант, что Рада не поддержит отставку и оставит Гончарука на работе. Шансы не велики, но мало ли.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
премьер-министр Алексей Гончарук Пленки Гончарука Юрий Витренко Арсений Яценюк Юлия Тимошенко Владимир Гройсман Политика Кабмин Новости Украина Опитування
powered by lun.ua
Другое на тему
Гончарук подал в отставку - фото 1
Самокат разряжен: Гончарук подал в отставку
10:00
Александра Устинова не верит в случайности - фото 1
Нардеп обвинила коллег в подмене законов в пользу Авакова
08:00
Алена Бабак уходит из Кабмина - фото 1
Министр развития общин и территорий написала заявление об отставке
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...