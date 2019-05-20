Опрос: Каким будет президентство Владимира Зеленского
Шестой президент Украины вступил в должность
20 мая 2019 комик Владимир Зеленский принес присягу и стал шестым президентом Украины. Чего ждать от самого молодого в истории главы государства – пытаемся разобраться вместе.
Уже в первые минуты в новом статусе уже бывший комик Владимир Зеленский успел поругаться с политическим клоуном Ляшко, пообещать, что жизнь в стране станет лучше, потребовать отставки главы СБУ, министра обороны и генерального прокурора, а также заявить о роспуске Верховной Рады 8 созыва.
Речь Зеленского вышла яркой, свежей и многообещающей, однако пока это лишь красивые и эффектные слова (предшественник также в этом был силен), а какое же будет реальное наполнение следующих пяти лет?
Итак, какие у вас ожидания и опасения по поводу президентства Владимира Зеленского?
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