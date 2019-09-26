Опрос: Как повлияет «украинский кейс» на выборы президента США

Зеленский как фактор выборов в США / Пресс-служба президента Украины

В конце сентября Украина неожиданно оказалась вновь на первых страницах мировых СМИ и главной темой новостей. Однако не сама по себе, а в привязке к США и выборам президента единственной сверхдержавы мира, которые пройдут в 2020 году. Как может влиять на них Украина? Оказывается, может.

Дело в том, что ныне главным соперником республиканца Дональда Трампа на выборах является демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента во времена Обамы и активно занимавшийся «украинскими делами». Но не один, а вместе сыном – Хантер Байден был введен в наблюдательный совет газодобывающей компании Burisma Group и получал солидные деньги, похоже, лишь за свою фамилию.

Burisma Group принадлежит экс-министру экологии времен Януковича – Николая Злочевскому. После победы Революции Достоинства против Злочевского были возбуждены уголовные дела, а сам он бежал из страны (ну, как бежал, выехал и ни в чем себе не отказывал, включая также и контакты с людьми президента Порошенко). Дела против компании Злочевского вел генеральный прокурор Виктор Шокин. Его работа вызвала неудовольствие Байдена-старшего, который в ультимативной форме потребовал убрать Шокина. Порошенко, не имея что ответить, оперативно уволил генерального прокурора и в спешке ни придумал ничего, как назначить взамен Шокина – своего не имеющего юридического образования и минимального понимания кума – Юрия Луценко. Под руководством Луценко дело Злочевского (как и Байдена-младшего) было успешно слито, более того – сам экс-министр получил прощение и вернулся в страну. Джо Байден не скрывал эту историю и даже хвастался организацией отставки «сукин сына», правда, объясняя ее не защитой сына, а оптимизацией борьбы с коррупцией в Украине.

Долгое время эти события не интересовали никого, кроме Сергея Лещенко и подражающих российским анонимным телеграм-каналам украинским «инсайдерам», однако все изменилось со стартом президентской кампании в США.

По оценкам социологов, Джо Байден – главный соперник Трампа на выборах 2020. Более того, сейчас кандидат от демократов опережает Трампа на 10%. Это большее отставание, а потому отыгрывать его пришлось историей про возможную коррупцию сына Байдена. Так «украинский кейс» совершил стремительный скачок приобрел статус «золотой акции».

Если весной она была в руках генпрокурора Луценко, который лишь сумел выторговать себе иммунитет, то с лета она (акция) перешли новому президента Владимиру Зеленскому, который стал интересен не только своим избирателям, но и всему миру.

В июле 2019 состоялся телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Трампом. Именно он спровоцировал спустя несколько месяцев громкий скандал – в американские СМИ утекла информация, что в ходе беседы Трамп давил на бывшего комика и требовал «разобраться с Байденом». Дошло до того, демократы инициировали запуск процедуры импичмента президента (заранее обреченную на провал из-за своего меньшинства в Конгрессе). Играя на опережение Администрация Трампа пошла не уникальный шаг, опубликовав стенограмму секретного разговора с украинским лидером, в ходе которого всплыли ряд скандальных фактов, но которых точно недостаточно для импичмента самого влиятельного человека на планете. Все это состоялось накануне встречи Зеленского и Трампа, которая стала сеансом бичевания Джо Байдена. Однако у того по-прежнему +10% преимущества над Трампом за год до выборов.

В связи с этим возникает ряд вопросов, главный из которых – как повлияет «украинский кейс» на выборы президента США?

Также важно понимать - сумеет ли Украина извлечь пользу из данной ситуации и не помешает ли заигрывание «украинской карты» сейчас в случае вероятной победы Байдена на выборах 2020