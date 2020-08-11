Опрос: Как будет развиваться ситуация в Беларуси

Что происходит в соседней Беларуси / TUT.by

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента страны. По официальным данным, победу с результатом в районе 80% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Тем не менее, праздновать Лукашенко избрание на шестой срок рановато. Хотя его уже и поздравили с победой президент РФ Путин и китайский лидер Си Цзиньпин, свободный мир не спешит признавать победу белорусского диктатора из-за массовых нарушений и тоталитарных практик, с помощью которых Лукашенко зачистил политическое поле в Беларуси под себя.

Простые белорусы, возмущенные действиями Лукашенко, вышли на улицы с требованиями отставки диктаторы и новых выборов. Позднее к этим требованиями добавилось еще одно – освобождение всех участников протестов, которые перешли в активную фазу вечером в воскресенье. После двух дней противостояния ситуация радикализировалась – белорусы начали возводить баррикады, чтобы дать отпор силовикам, которые применили оружие. В ходе ночных акций погибли двое участников протестов (один был раздавлен спецтехникой, во второго выстрелили свето-шумовой гранатой), точное число задержанных, избитых и раненных неизвестно, однако счет их идет на тысячи. Страна сейчас готовится к страйку, власти же отключают интернет, перекрывают дороги и грозятся ввести военное положение.

За происходящим пристально следят в России. И вариант с введением в Беларусь русских войск и создания условной «Витебской Народной Республики» не кажется фантастическим, особенно с учетом того, что при похожих обстоятельствах шесть лет назад русские захватили украинский Крым и часть Донбасса. В итоге получается уравнение со множеством неизвестных.

Как же будут развиваться события дальше?