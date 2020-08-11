Протесты в Беларуси: Порошенко прервал молчание и поздравил рокера

Политик Порошенко знатно прокололся

В Беларуси уже несколько дней идут протесты, есть погибший, тысячи людей схвачены милицией и ОМОНом. Однако не всем до этого есть дело.

Ситуация в соседнем с Украиной государстве тяжелая - протесты против диктатора Лукашенко ширятся, однако сам действующий президент не намерен подавать власть народу.

Лидеры европейских государств призвали к недопустимо распространения насилия и отпустить задержанных. Демонстрантов поддержал кандидат в президенты США Байден, операвтивно к миру призвал президент Зеленский, чуть менее операвтины, но более радикальны в своем заявлении были министры иностранных дел стран, входящих в Люблинский треугольник (Украины, Литвы, Польши).

Заявление ждали и от бывшего президента Украины Петра Порошенко. Политик, считающий себя “отцом нации” и провозгласивший себя лидером национально-патриотических сил, занял страусиную позицию и предпочел отмалчиваться.

Во вторник, 11 августа, Порошенко наконец-то прервал затянувшееся молчание и опубликовал пост на фейсбуке.

Правда, тема его была совсем иной - он поздравил с днем рождения украинского рокера Ивана Леня. Отметим, что Лень - действительно крутой музыкант, но ждали от Петра Порошенко совсем другого поста. И его он не написал.