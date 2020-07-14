Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Опрос: Что властям следует легализовать следующим после казино?

12:29
Игорка легализована - что на очереди - фото 1
Игорка легализована - что на очереди

Во вторник, 14 июля, Верховна Рада усилиями пропрезидентского большинства легализовала игорный бизнес в Украине. Что далее?

Новый уклад, установленный парламентом для игорного бизнеса, конечно, далек от того рая для лудоманов, что был в 90-е и начале 2000-х, однако это все-таки достаточно солидный шаг в сторону легализации миллиардного бизнеса, чуть более, чем полностью находящегося в тени и позволяющего в обход государственного бюджета укреплять свои позиции криминалу, а также топ-чиновникам, работающим его “крышей”.

Без Табу предполагает, чт легализация казино, одноруких бандитов и рулетки - лишь первый шаг, за которым последуют новые и новые. А потому предлагает вам ответить на несколько перефразированный вопрос, заданный в свое время пятым президентом Украины: “Каких вам еще легализаций… не хватает?”.

ОПРОС БЕЗ ТАБУ - Что следует легализовать следующим после казино?

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
легализация Легализация марихуаны казино проституция соцсети Опросы Партия Слуга народа Новости Украина Опитування
БЕЗ ТАБУ
Другое на тему
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится? - фото 1
Рада легализировала игорный бизнес: Что изменится?
11:44
Гибель лайнера МАУ не была "человеческой ошибкой" – МИД - фото 1
Гибель лайнера "МАУ" не была "человеческой ошибкой" – МИД
10:50
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры - фото 1
COVID-19 в Украине: МОЗ озвучил неутешительные цифры
10:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30