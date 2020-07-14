Опрос: Что властям следует легализовать следующим после казино?

Игорка легализована - что на очереди

Во вторник, 14 июля, Верховна Рада усилиями пропрезидентского большинства легализовала игорный бизнес в Украине. Что далее?

Новый уклад, установленный парламентом для игорного бизнеса, конечно, далек от того рая для лудоманов, что был в 90-е и начале 2000-х, однако это все-таки достаточно солидный шаг в сторону легализации миллиардного бизнеса, чуть более, чем полностью находящегося в тени и позволяющего в обход государственного бюджета укреплять свои позиции криминалу, а также топ-чиновникам, работающим его “крышей”.

Без Табу предполагает, чт легализация казино, одноруких бандитов и рулетки - лишь первый шаг, за которым последуют новые и новые. А потому предлагает вам ответить на несколько перефразированный вопрос, заданный в свое время пятым президентом Украины: “Каких вам еще легализаций… не хватает?”.

ОПРОС БЕЗ ТАБУ - Что следует легализовать следующим после казино?