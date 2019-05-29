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Определился: нардеп Лещенко намерен проситься к "Слуге народа"

11:20
Лещенко намерен проситься в "Слугу народа" - фото 1
Лещенко намерен проситься в "Слугу народа"

Ненавидящий БПП парламентарий, который почти пять лет находился в составе партии, но при этом не выходил оттуда ради сбережения мандата, хочет присоединиться к сидящим у власти представителям команды Зеленского.

В эфире программы "Нині вже" на "Громадському" нардеп-перебежчик заявил о своем желании пробиваться в "Слугу народа" - в списках этой политсилы у Лещенко будет шанс оставаться у власти.

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Правда, у Зеленского его могут попросту не принять, поскольку в "Слуге народа" утверждают, что решение о приеме в состав политсилы бывших или действующих депутатов еще не принято.

"Сейчас в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов, не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся. Но мне понятны не только идеология, но и мировоззрение Зеленского. Человек симпатичен, я понимаю, о чем он говорит", - отметил Лещенко.

Впрочем, само собой разумеется, что в существующую пока лишь на бумаге партию будут принимать нардепов самого разного пошиба, в том числе и друзей Коломойского из "Видродження". Но вот судьба троицы экс-журналистов Светланы Залищук, Мустафы Найема и самого Лещенко в "Слуге народа" пока не ясна, ведь после их подрывной деятельности в БПП у Зеленского реформаторов, возможно, не захотят видеть в своих рядах.

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Сергей Лещенко Владимир Зеленский БПП / Солидарность Партия Слуга народа Новости
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