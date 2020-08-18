Оппозиция Беларуси пообещала крепко дружить с Россией

Оппозиция Беларуси пообещала крепко дружить с Россией

Во вторник, 18 августа, в Минске состоялась пресс-конференция Координационного совета по мирной передаче власти.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Во время мероприятия его участники опровергли обвинения Александра Лукашенко в захвате власти и заявили о миролюбивом отношении к России.

"Мы будем поддерживать прозрачные, дружеские отношения с Россией. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами", - заявила представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесник.

Кроме того оппозиционерка анонсировала скорое возвращение Светланы Тихановской в Беларусь.

"Я уверена, что в ближайшее время она вернется в Беларусь, и я уверена что ей здесь сейчас ничего не угрожает", - добавила Колесник.

Отметим, что…

Протесты в Беларуси изначально не являлись антироссийскими. Чтобы убедится в этом, достаточно лишь взглянуть на фото с последних протестов в стране: вы заметите множество плакатов, высмеивающих Лукашенко и бело-красно-белых флагов; другое дело – антироссийская символика. Да, местами она также присутствует (как известно, большинство белорусов выступают против т.н. "интеграции" с РФ – прим. ред.), однако она не является "стержневой".

Почему так сложилось?

Подобной тактикой белорусская оппозиция добивается двойного эффекта: во-первых, она частично обезоруживает российских пропагандистов, которые стремятся изобразить протестующих нарушителями "законного порядка" и врагами "русского человека"; во-вторых, оппоненты Лукашенко, продвигая нейтральную линию в политике, стараются объединить в одно целое самые разнообразные части общества. В случае победы (и проведения демократических выборов - прим. ред.) такой шаг позволит ей безпроблемно сформировать новое правительство.