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Оппозиция Беларуси пообещала крепко дружить с Россией

20:10
Оппозиция Беларуси пообещала крепко дружить с Россией - фото 1
Оппозиция Беларуси пообещала крепко дружить с Россией

Во вторник, 18 августа, в Минске состоялась пресс-конференция Координационного совета по мирной передаче власти.

Лукашенко пообещал оккупировать Беларусь армией РФ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Во время мероприятия его участники опровергли обвинения Александра Лукашенко в захвате власти и заявили о миролюбивом отношении к России.

"Мы будем поддерживать прозрачные, дружеские отношения с Россией. Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами", - заявила представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесник.

Кроме того оппозиционерка анонсировала скорое возвращение Светланы Тихановской в Беларусь.

"Я уверена, что в ближайшее время она вернется в Беларусь, и я уверена что ей здесь сейчас ничего не угрожает", - добавила Колесник.

Отметим, что…

Протесты в Беларуси изначально не являлись антироссийскими. Чтобы убедится в этом, достаточно лишь взглянуть на фото с последних протестов в стране: вы заметите множество плакатов, высмеивающих Лукашенко и бело-красно-белых флагов; другое дело – антироссийская символика. Да, местами она также присутствует (как известно, большинство белорусов выступают против т.н. "интеграции" с РФ – прим. ред.), однако она не является "стержневой".

Почему так сложилось?

Подобной тактикой белорусская оппозиция добивается двойного эффекта: во-первых, она частично обезоруживает российских пропагандистов, которые стремятся изобразить протестующих нарушителями "законного порядка" и врагами "русского человека"; во-вторых, оппоненты Лукашенко, продвигая нейтральную линию в политике, стараются объединить в одно целое самые разнообразные части общества. В случае победы (и проведения демократических выборов - прим. ред.) такой шаг позволит ей безпроблемно сформировать новое правительство.

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Без табу
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