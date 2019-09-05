Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся

Пеннивайз живее всех живых

Нет, сейчас речь не про Олега Ляшко. Глава партии своего имени вас не потревожит, зато это сделает ужасный, но обаятельный клоун Пеннивайз. 5 сентября на экраны выходит продолжение хитовой экранизации Стивена Кинга «Оно 2», которая так напугала всех 2 года назад.

"Я готов сделать все, что ты хочешь" - сказал режиссер Ксавье Долан режиссеру Андресу Мускетти и попал в долгожданный сиквел о маньяке-пришельце Пеннивайзе - "Оно". Долан угодил в приятный капкан, который можно смело назвать «большая фанбаза» экранизации одного из самых знаменитых романов Короля ужасов.

Со многими произведениями Стивена Кинга - автора с невероятно бурной и даже порой больной фантазией творилась настоящая чертовщина: то финал меняется, то скучно, то слишком приближенно к оригиналу, то наоборот – дальше нашей солнечной системы. Первая же часть «Оно» в 2017 смогла удивить и порадовать. Элемент ужасов оказался действительно страшным, драма о взрослении подростков и их страхов красиво перетягивала фокус на себя, шутки про «твою мамашу» давно так уместно не ложились в кино.

Нищебродских 32 миллиона долларов бюджета, большое желание и амбиции практически дебютанта в большом кино Андреса Мускетти - 700 миллионов сборов по миру. Лента «Оно» побило рекорд по кассе среди фильмов своего жанра, обойдя «Изгоняющего дьявола». Успех вскружил голову, да и сиквел надо было делать, ведь книгой «Оно» можно убить с одного удара, настолько она толстая. Мускетти вернулся в режиссерское кресло, получил уже бюджет повнушительней (хотя пока и не разглашенный), кучу звездд, а вместе с ними и полный карт-бланш. Вот именно так и гибнут амбиции в погоне за хайпом.

Звезды нашего городка

Оно-2: О чем фильм

В современном нам маленьком американском городке Дерри жизнь бьёт ключом. Карнавал в разгаре, счастливые дети и взрослые, сладкая вата с поп-корном и отсутствие толерантности к геям. После избиения местными хулиганами одного из них скидывают в речку на обед карасикам. Но как оказалось, все-таки на ужин кровожадному клоуну Пеннивайзу (Билл Скарсгорд). Преступление свершилось, полиция протокол составляет и ничего не понимает. В отличие от одного афроамериканца по имени Майк Хэнлон (Айзая Мустафа). Тот самый парень, развозящий мясо в Дерри, на протяжении 27 лет так и не уехал из родного города. И картина с убийством одного гея для него приобретает иные краски – пролетают красные шарики, а на мосту красуется надпись «пора домой».

Майк понимает, что древнее зло опять пробудилось и смеяться никто не станет. Значит, самое время исполнить клятву и превратить милашку Пеннивайза в мелкий серпантин. Майк вызывает в Дерри «Клуб неудачников», который удачно справился с клоуном в первой части. Но по прибытию в родной край все из них понимают, какая это может оказаться ошибка. Ведь помимо дополнительной порции галлюцинаций от Пеннивайза им предстоит снова окунуться в прошлое и столкнуться с собственными ошибками. Но главное – убить чертового клоуна!

Оно 2 - смотреть онлайн трейлер фильма:

В одну реку дважды

Приквел «Оно» гармонично и красиво совместило в себе все – ужасы, комедию, драму. И такого же продолжения этой линии, а может даже лучше, зритель ожидает от сиквела перед походом в кинотеатр. Но много, не означает лучше. На секундочку, в этот раз хронометраж равен 170-и минутам. За это время Мускетти захотел показать все. Например, в первой части каждый член «Клуба неудачников» встречался с персональным страхом в отдельной сцене. Это потом уже массовое рубилово Пеннивайза.

В сиквеле же решили удвоить дозу хоррор-приятностей (или неприятностей). Во флешбеках с очаровательным детским составом герои встречаются с новым воплощением своего страха. Но раз фильм уже о взрослых неудачниках, то и будучи зрелыми, они вновь встречаются со своими кошмариками. То есть, Мускетти в желании угодить всем, впихнул одну и ту же идею, но умножил еще на два. А в конце растянул финальную битву до необъятных размером мамы Эдди. А ведь надо не забыть, что сколько бы страха и экшона в фильме не было, нужно обязательно добавить сентиментальности в виде обсасывания отношений между героями, как в прошлом, так и в настоящем. Потому два с лишним часа хронометража успевают несколько раз во время фильма изрядно поднадоесть.

Дети в порядке

С другой стороны - какой же все-таки прекрасный детский каст у фильма «Оно». Понятное дело, что и взрослый радует в виде Джеймса Макэвоя, Джессики Честейн и особенно Билли Хейдера (он просто крадет все внимание обновленными шутками про «твою мамашу»). Но младший каст великолепен - талантливая София Лиллис («Острые предметы»), все также заикающийся Джейден Мартелл, звезда сериала «Очень странные дела» Филл Вулфхард, вечно болтливый мальчик из «Шазама» Джек Грейзер, юный Питер Квилл из «Стражей Галактики» Уайатт Олефф. Все эти имена стоят того, чтобы перечислить их. Ведь большая часть в будущем может стать яркой звездой. Либо подобно Маколею Калкину угаснуть, так и не показав себя в зрелом возрасте, что будет потерей. Если бы «Оно 2» могло выбирать сценарий, а не привязываться к книге, оставить несовершеннолетних в центре было бы не самой плохой идеей.

Пеннивайз - нет вопросов

Пока Клуб неудачников в кубе вновь сражается с чувством вины, встречается лицом к лицу с гомофобией или педофилией (и есть подозрение, что тут роль сыграли снова тренды), признает свои слабости, уничтожает собственную неуверенность в себе, наше внимание все равно опять приковывает к себе удивительный Билл Скарсгорд. В первой части парень отделался лишь гримом. Ведь глазки в разные стороны он делать умеет, кровожадную улыбку сердечком изобразит, жестикуляцией выскажет все, что не надо высказывать словами, а смехом заставит кровь в жилах застыть.

После просмотра приквела Пеннивайз реально мог прийти во снах, вселить в душу ужас и холод, добавить парочку седых волос даже на ногах. В сиквеле все это сохраняется. Но учитывая хронометраж, так и хочется, чтобы повзрослевшие детки побыстрее его прикончили, а то сильно уж страдает от них милейший клоун. Тем более, когда чести ему не дает плохо нарисованная местами графика. Как говорится, деньги дали, но чутка не хватило.

Камео Стивена Кинга и море крови

Два с лишним часа подарят зрителю череду классных сцен. Однозначно это довольно саркастичное появление самого Стивена Кинга с его отвратительными концовками. Обязательно не провтыкайте этот момент, ведь перед вами окажется легенда, которую лучше к сценарию кино не подпускать.

Очень вбивается в память момент знакомый из трейлеров, когда повзрослевший Билл Денбро (брата которого Пеннивайз съел первым в приквеле) бегает по зеркальному лабиринту, пытаясь спасти маленького мальчика. С одной стороны – чувство вины и попытка исправить то, что не смог сделать раннее. С другой – стеклянные стены, которые ставят Билли в абсолютно безвыходное положение, заставляя стать лишь наблюдателем.

Врезается в память и довольно кровавая сцена с героиней Джессики Честейн, но тут уж без спойлеров. Кстати, создатели так и заявляют, что такого количества крови в фильмах давно не было. В тоже время эта сцена отсылает к тому же «Сиянию» Кубрика, еще одной экранизации Стивена Кинга.

Что в итоге

В общем «Оно 2» имеет ощутимые по сравнению со своим приквелом недостатки. Комедийно-драматический хорррор практически не изменился в своей структуре, но растянулся на слишком длинный хронометраж. Поэтому все претензии по динамике – в письменном виде на стол к Мускетти. Голодный художник – хороший художник. Но не стоит отправлять «Оно 2» в ящик «потраченного» кино. Любителям пощекотать себе нервишки саспенсом и скримерами тут есть, где разгуляться. Любителям юмора дадут возможность насмеяться от души. Фанаты Скарсгорда могут вновь насладиться его игрой, тем более нам его покажут с минимальным количеством грима в одной сцене. Да и по итогу, многослойный фильм должен подвести к одной мысли: клоун, хоть он и предпочитает на обед человечину, не самый страшный враг человека.

Без Табу рекомендует Оно-2 к просмотру в кинотеатре, но советует запастись терпением и какой-то едой, все-таки хронометраж ленты – 170 минут. Ну, и камео Стивена Кинга не упустите.

Напомним еще раз - премьера Оно-2 в Украине - 5 сентября 2019.

Настя Белова, специально для Без Табу