Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО

Омелян в красных труселях взорвал сеть – ФОТО

Не так давно Владимир Зеленский взбудоражил всю страну своими красными плавками. Владимир Омелян решил повторить успех гаранта и сделал похожее фото.

Свой снимок министр опубликовал в Facebook.

"Отпуск закончился. Дома редкостная тишина, поскольку Марк и Анна, свято придерживаясь действующего законодательства, решили не шуметь и пойти спать", - написал министр транспорта и выложил это.

Прикид чиновника мигом пришелся по душе пользователям сети.

"Молодец!", У меня такие же плавки", "Сделали нам тишину", - пишут люди.

Однако одними комментариями они не ограничились.

Пример раз.

Пример два.

Пример три.