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Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО

17:45
Омелян в красных труселях взорвал сеть – ФОТО - фото 1
Омелян в красных труселях взорвал сеть – ФОТО

Не так давно Владимир Зеленский взбудоражил всю страну своими красными плавками. Владимир Омелян решил повторить успех гаранта и сделал похожее фото.

Зеленский жестко унизил Омеляна и "поплатился"

Свой снимок министр опубликовал в Facebook.

"Отпуск закончился. Дома редкостная тишина, поскольку Марк и Анна, свято придерживаясь действующего законодательства, решили не шуметь и пойти спать", - написал министр транспорта и выложил это.

Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО - фото 184576

Прикид чиновника мигом пришелся по душе пользователям сети.

"Молодец!", У меня такие же плавки", "Сделали нам тишину", - пишут люди.

Однако одними комментариями они не ограничились.

Пример раз.

Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО - фото 184577

 

Пример два.

Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО - фото 184578
Пример три.
Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО - фото 184579
Ну а мы в свою очередь надеемся, что Омелян еще успеет внести существенный вклад в развитие инфраструктуры нашей страны. Кстати о ней. Намедни Владимир Зеленский пообещал Владимиру Оменяну люстрацию за плохие дороги. Тот обиделся и записал ответ в Facebook.
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Владимир Омелян отпуск Facebook Новости Украина
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