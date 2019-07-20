Омелян покрасовался в красных труселях и взорвал сеть – ФОТО
Омелян в красных труселях взорвал сеть – ФОТО
Не так давно Владимир Зеленский взбудоражил всю страну своими красными плавками. Владимир Омелян решил повторить успех гаранта и сделал похожее фото.
Свой снимок министр опубликовал в Facebook.
"Отпуск закончился. Дома редкостная тишина, поскольку Марк и Анна, свято придерживаясь действующего законодательства, решили не шуметь и пойти спать", - написал министр транспорта и выложил это.
Прикид чиновника мигом пришелся по душе пользователям сети.
"Молодец!", У меня такие же плавки", "Сделали нам тишину", - пишут люди.
Однако одними комментариями они не ограничились.
Пример раз.
Пример два.
Пример три.
Ну а мы в свою очередь надеемся, что Омелян еще успеет внести существенный вклад в развитие инфраструктуры нашей страны. Кстати о ней. Намедни Владимир Зеленский пообещал Владимиру Оменяну люстрацию за плохие дороги. Тот обиделся и записал ответ в Facebook.
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