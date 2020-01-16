Оля Полякова чуть не легла под Януковича. Но случилось непредвиденное

Оля Полякова чуть не легла под Януковича. Но случилось непредвиденное

Украинская певица Оля Полякова могла очень близко познакомиться с Виктором Януковичем. Но случилось непредвиденное.

Об этом поп-дива рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

По словам звезды, дело было в Крыму. Тогдашний министр культуры будто специально привез девушку в Ливадию для интима с президентом. Но что-то пошло не так.

"Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями шла по трассе в Ливадии... Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой нашла трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и меня забрала", - заявила звезда, уточнив, что же именно тогда произошло.

"Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда", - добавила поп-дива.

Отметим, что Полякова довольно таки политически активная певица. Весной 2019 г. она усиленно защищала Владимира Зеленского от нападок других звезд, а уже после победы Команды Зе она приняла участие в записи новогоднего поздравления президента

Напомним, Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО.