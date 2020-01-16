Крушение рейса Тегеран-Киев Владимир Путин Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

Оля Полякова чуть не легла под Януковича. Но случилось непредвиденное

08:40
Оля Полякова чуть не легла под Януковича. Но случилось непредвиденное - фото 1
Оля Полякова чуть не легла под Януковича. Но случилось непредвиденное

Украинская певица Оля Полякова могла очень близко познакомиться с Виктором Януковичем. Но случилось непредвиденное.

"Меня немного укусила": Оля Полякова ярко потроллила Тину Кароль - ВИДЕО

Об этом поп-дива рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

По словам звезды, дело было в Крыму. Тогдашний министр культуры будто специально привез девушку в Ливадию для интима с президентом. Но что-то пошло не так.

"Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями шла по трассе в Ливадии... Слава богу, у меня был уже айфон и я булавкой нашла трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, машина приехала и меня забрала", - заявила звезда, уточнив, что же именно тогда произошло.

"Типа, ага-ага? На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?" Классную фразу ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда", - добавила поп-дива.

Отметим, что Полякова довольно таки политически активная певица. Весной 2019 г. она усиленно защищала Владимира Зеленского от нападок других звезд, а уже после победы Команды Зе она приняла участие в записи новогоднего поздравления президента

Напомним, Оля Полякова идет в политику. Со своей ПОПой – ВИДЕО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Оля Полякова Виктор Янукович Крым Новости Украина
Гордон
powered by lun.ua
Другое на тему
"Это просто нарезка": Арахамия оправдался за записи с Гончаруком - фото 1
"Это просто нарезка": Арахамия оправдался за записи с Гончаруком
10:20
Гончарук признался, что не шарит в экономике. Президент тоже - фото 1
Президент примитивен, а я не шарю: в сеть попала прослушка из кабинета Гончарука (ВИДЕО)
Вчера, 23:00
В офисе генпрокурора говорят, что Иран вообще не сотрудничает в расследовании авиакатастрофы - фото 1
Офис генпрокурора: Иран не сотрудничает по делу PS752
Вчера, 20:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...