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"Меня немного укусила": Оля Полякова ярко потроллила Тину Кароль - ВИДЕО

11:30
"Меня немного укусила": Оля Полякова ярко потроллила Тину Кароль - ВИДЕО - фото 1
"Меня немного укусила": Оля Полякова ярко потроллила Тину Кароль - ВИДЕО

Украинская певица Оля Полякова в шоу "Танці з зірками-2019" ярко потроллила Тину Кароль.

Оля Полякова представит свою партию. Раскрыты детали

Комментируя свой образ в черной атласной "ночнушке", поп-дива не удержалась от того, чтобы подшутить над своей коллегой по цеху.

"Видите, меня немного укусила сегодня Тина Кароль. И я поменялась с ней телами. Кстати, мне в этом теле немного холодно, потому что только такая горячая женщина как Тина может ходить в латексе и в ночнушке в разгар зимы", - заявила Полякова.

Отметим, что «троллить» по мнению некоторых поклонников Кароль, и правда есть за что. Некоторые наряды певицы в свое время вызвали у них настоящее недоумение. Красиво это или нет - решать только вам.

'Меня немного укусила': Оля Полякова ярко потроллила Тину Кароль - ВИДЕО - фото 189156

Отметим, что 7-ой выпуск шоу "Танці з зірками" прошел 6 октября в эфире "1+1". Его открывали Елена Кравец и Дмитрий Дикусар.

Напомним, "Включи мозги": Оля Полякова унизила экс-виагру из-за Зеленского.

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Оля Полякова Тина Кароль Шоубиз Танці з зірками
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