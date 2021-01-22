Олімпіаду у Токіо знову відміняють

Японія втрачає Олімпіаду й обличчя / Скриншот статті The Times

Літні Олімпійській Ігри в Токіо, яка мала відбутись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу була перенесена на 2021-й, знову опинилась під загрозою.

Про це пише впливова і авторитетна британська The Times. Журналістів видання інформували анонімні, але дуже респектабельні представники верхівки японської правлячої коаліції.

"Ніхто не хоче говорити про це першим, але всі згодні з тим, що [провести Олімпіаду] буде занадто складно", - цитує The Times свого інформатора.

За його словами, плани провести Ігри перекреслила зимова хвиля коронавируса, через яку владі довелося ввести надзвичайний стан в великих містах країни, в тому числі в Токіо.

Зараз японська влада шукають спосіб повідомити про скасування Олімпіади, зберігши право провести Ігри в інший рік. Їх планується перенести на найближчу з можливих дат - 2032 рік (міста, які прийматимуть літні Олімпіади в 2024 і 2028 роках, вже визначені).

Наразі офіційна влада Японії заперечує, що рішення скасувати Олімпіаду вже прийнято.

"Через ситуацію за кордоном ми на якомусь етапі вирішимо, чи проводити захід. Але до цього уряд Японії буде робити все, що потрібно для підготовки до Ігор", - сказав заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї. Його слова передає японське видання Mainichi Shimbun.

Напередодні глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах висловив упевненість, що Ігри в Токіо не скасують. Глава організаційного комітету Олімпіади Есіро Морі заявив, що рішення буде прийнято до 25 березня 2021 - тоді має початись естафету Олімпійського вогню. Він виключив ймовірність того, що Олімпіаду перенесуть повторно, і заявив, що зараз обговорюється питання про кількість глядачів.

Раніше член МОК Річард Паунд допустив ймовірність, що Олімпіада в Токіо може пройти без іноземних глядачів.